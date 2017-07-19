Под Уфой в садовом доме заживо сгорела женщина

«На момент прибытия пожарных подразделений было установлено, что происходит открытое горение бревенчатого дома. Также огнем был поврежден автомобиль. В тушении от МЧС участвовало десять человек личного состава и четыре единицы техники. К сожалению, имеются пострадавшие», — сообщила агентству «Башинформ» сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по РБ Елена Мавлютова.

В 04.05 пожар удалось локализовать, в 04.08 — потушить полностью.

На месте работает дознаватель. Предполагаемая причина пожара — нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

В группе «Башинформ» «ВКонтакте» очевидец случившегося написал, что в «огненной ловушке погибла хозяйка-инвалид вместе со своей любимой собакой». Её муж-пенсионер выпрыгнул в окно. Он сильно порезался и получил ожоги. Мужчину увезли в ожоговый центр.

По словам свидетеля ЧП, пожарным удалось уберечь от огня другие постройки, не допустить распространения возгорания.