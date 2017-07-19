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09:35 (мск), источник: ИА Башинформ

Под Уфой в садовом доме заживо сгорела женщина

УФА, 19 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе в диспетчерскую службу 18 июля в 03.40 поступило сообщение о пожаре в СНТ «Связист-3» Уфимского района.

«На момент прибытия пожарных подразделений было установлено, что происходит открытое горение бревенчатого дома. Также огнем был поврежден автомобиль. В тушении от МЧС участвовало десять человек личного состава и четыре единицы техники. К сожалению, имеются пострадавшие», — сообщила агентству «Башинформ» сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по РБ Елена Мавлютова.

В 04.05 пожар удалось локализовать, в 04.08 — потушить полностью.

На месте работает дознаватель. Предполагаемая причина пожара — нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

В группе «Башинформ» «ВКонтакте» очевидец случившегося написал, что в «огненной ловушке погибла хозяйка-инвалид вместе со своей любимой собакой». Её муж-пенсионер выпрыгнул в окно. Он сильно порезался и получил ожоги. Мужчину увезли в ожоговый центр.

По словам свидетеля ЧП, пожарным удалось уберечь от огня другие постройки, не допустить распространения возгорания.

«Предварительная причина пожара — возобновленная в три часа ночи подача электроэнергии в сады, после четырехчасового отключения, что спровоцировало короткое замыкание, которое, в свою очередь, спровоцировало пожар, — отмечает местный житель. — К сожалению, здесь такая ситуация с электроэнергией уже норма жизни».

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