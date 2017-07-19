Подростки до смерти избили приморца
По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
В Приморье подростки жестоко избили мужчину, сообщает корреспондент РИА VladNews.
Инцидент произошел в Ливадии, микрорайон города Находки. Двое несовершеннолетних подросток вступили в конфликт с мужчиной
Старший помощник (по взаимодействию со СМИ) руководителя СУ СК Приморья Аврора Римская сообщила корреспонденту агентства, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 11 части 4 — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.
«На данный момент подростки переданы под присмотр родителей. Ведется расследование уголовное дела», — сообщил собеседник агентства.