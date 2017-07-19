Подростки до смерти избили приморца

Инцидент произошел в Ливадии, микрорайон города Находки. Двое несовершеннолетних подросток вступили в конфликт с мужчиной из-за личной неприязни. В результате между людьми произошла драка: подростки избили мужчину. От полученных травм пострадавший скончался на месте.