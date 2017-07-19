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09:43 (мск), источник: Югополис

Ректор сочинского института подозревается в мошенничестве

Следственный отдел по городу Сочи СКР по краю возбудил уголовное дело в отношении ректора Института курортной медицины и туризма, подозреваемого в мошенничестве.

По версии следствия, в июне 2017 года к ректору обратился местный житель по вопросу получения диплома о среднем профессиональном образовании. Ректор пообещал за вознаграждение в 90 тысяч рублей выдать диплом без фактического обучения.

О поступившем незаконном предложении мужчина сообщил в правоохранительные органы.

7 июня часть денег в размере 50 тысяч рублей была передана. Желая придать видимый характер законности своих действий, ректор организовал изготовление фиктивного диплома, датированного 2007 годом с содержащимися в нем ложными сведениями о получении заявителем среднего профессионального образования техникума, прекратившего свою деятельность еще в 2009 году.

20 июня заявитель вновь встретился с ректором в его рабочем кабинете и передал ему оставшиеся денежные средства, получив фиктивный документ. После этого дальнейшие действия руководителя учебного заведения были пресечены оперативными сотрудниками управления ФСБ по краю.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

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Ректор сочинского института подозревается в мошенничестве
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