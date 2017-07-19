Под Тольятти в ДТП с грузовиком пострадали три взрослых и три ребенка

Полицейские Ставропольского района устанавливают обстоятельства ДТП, в котором пострадали шесть человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Во вторник, 18 июля, в 11:05 в Ставропольском районе, 67-летний водитель грузового автомобиля ЗИЛ ММЗ-554, выезжая с прилегающей территории СНТ на трассу «Тольятти — Хрящевка», не предоставив преимущество транспорту, двигавшемуся по главной дороге, и столкнулся с автомашиной «Лада Калина» под управлением 30-летнего мужчины.

В результате дорожной аварии оба водителя, а также четыре пассажира «Калины» — 61-летняя женщина, два десятилетних мальчика и трёхлетняя девочка — получили травмы, с которыми были доставлены бригадой «скорой помощи» в медицинские учреждения. Врачи назначили девочке амбулаторное лечение, остальные пострадавшие госпитализированы. Жизни и здоровью детей ничего не угрожает.