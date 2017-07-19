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10:52 (мск), источник: АиФ Самара

Под Тольятти в ДТП с грузовиком пострадали три взрослых и три ребенка

Пострадавшие, кроме трёхлетней девочки, госпитализированы.

Полицейские Ставропольского района устанавливают обстоятельства ДТП, в котором пострадали шесть человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Во вторник, 18 июля, в 11:05 в Ставропольском районе, 67-летний водитель грузового автомобиля ЗИЛ ММЗ-554, выезжая с прилегающей территории СНТ на трассу «Тольятти — Хрящевка», не предоставив преимущество транспорту, двигавшемуся по главной дороге, и столкнулся с автомашиной «Лада Калина» под управлением 30-летнего мужчины.

В результате дорожной аварии оба водителя, а также четыре пассажира «Калины» — 61-летняя женщина, два десятилетних мальчика и трёхлетняя девочка — получили травмы, с которыми были доставлены бригадой «скорой помощи» в медицинские учреждения. Врачи назначили девочке амбулаторное лечение, остальные пострадавшие госпитализированы. Жизни и здоровью детей ничего не угрожает.

По данным инспекторов ГИБДД, во время столкновения водители обоих автомобилей находились в трезвом состоянии. Полицейские установили, что несовершеннолетние пассажиры легкового авто были пристегнуты ремнями безопасности и детскими удерживающими устройствами. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. По факту ДТП проводится проверка.

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