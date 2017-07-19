Все уголовные дела на имя Платона сведены к одному

Источник: Noi.md

На этот раз предпринимателя обвиняют в попытке подкупить сотрудников спецназа «Пантера», которые сопровождают его на судебных заседаниях. Новое дело подошьют к тому, что суд уже рассматривает — материалы содержат информацию о попытке мошенничества в особо крупных размерах.

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Согласно пресс-релизу прокуратуры, попытка подкупа спецназовцев произошла в декабре прошлого года. В ожидании заседания в Буюканском суде, Вячеслав Платон якобы пообщался с двумя офицерами спецподразделения «Пантеры». Бизнесмена подозревают в том, что он пообещал им квартиры в столице, автомобили или по пять тысяч евро за дозволение запрещенных действий в ходе встреч с адвокатами.

Также Платон якобы пытался выторговать разрешение пользоваться мобильным телефоном. Диалог между обвиняемым и спецназовцами снимали на скрытую камеру сами офицеры. За это преступление Платону грозит до 12-ои лет тюрьмы.