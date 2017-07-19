Все уголовные дела на имя Платона сведены к одному
Еще одно уголовное дело на имя бизнесмена Вячеслава Платона попало в суд.
Еще одно уголовное дело на имя бизнесмена Вячеслава Платона попало в суд.
На этот раз предпринимателя обвиняют в попытке подкупить сотрудников спецназа «Пантера», которые сопровождают его на судебных заседаниях. Новое дело подошьют к тому, что суд уже рассматривает — материалы содержат информацию о попытке мошенничества в особо крупных размерах.
Согласно
Также Платон якобы пытался выторговать разрешение пользоваться мобильным телефоном. Диалог между обвиняемым и спецназовцами снимали на скрытую камеру сами офицеры. За это преступление Платону грозит до 12-ои лет тюрьмы.
По данным следствия, в 2016 году Платон, являясь владельцем контрольного пакета акций трех страховых компаний, управляемых через посредников, организовал 205-ти миллионов леев со счетов этих фирм. К делу он привлек еще двух человек. Они и должны были реализовать план, который в конечном счете исполнить не удалось. По этому делу обвиняемым грозит до 15-ти лет за решеткой.