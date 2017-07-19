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11:11 (мск), источник: ДЕЙТА

Очень дорогой сумки лишился житель Владивостока

Очень дорогой сумки лишился житель Владивостока.

Во Владивостоке у мужчины похитили сумку, в которой было 680 тысяч рублей, об этом ИА «Дейта.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по Приморскому краю.

В полицию обратился 50-летний предпринимателя. Мужчина рассказал, что на него напали неизвестные, похитив сумку с денежными средствами. Причиненный ущерб потерпевший оценил в 680 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили, что злоумышленники напали на заявителя в подъезде жилого дома на улице Борисенко и, нанеся мужчине телесные повреждения, похитили его сумку, после чего скрылись.

По подозрению в совершении грабежа полицейские задержали жителей Находки 20 и 23 лет. В отделе полиции они дали признательные показания.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ирина Петрова.

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