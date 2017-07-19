В Екатеринбурге ещё один экс-сотрудник МУП попал под следствие

В Екатеринбурге в отношении бывшего директора ЕМУП «Торговая база «Екатеринбургобщепит» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями вопреки интересам возглавляемого им предприятия, повлекшее тяжкие последствия, сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

По версии следствия, получив в собственность с нарушением закона подъездные железнодорожные пути и тупики, коммерческая фирма сдавала их в аренду муниципальному предприятию, на балансе которого ранее находилась указанная инфраструктура. В результате бюджету был причинён ущерб в размере свыше 11 млн рублей.

Факт преступления был вскрыт в результате прокурорской проверки. Было установлено, что в 1997 году железнодорожные пути перешли в собственность ЕМУП «Торговая база «Екатеринбургобщепит». Однако в 2007 году сотрудник предприятия с нарушением законодательства продал их ООО «Дарий», являясь при этом вплоть до прокурорской проверки руководителем фирмы. Более того, впоследствии ООО «Дарий» сдавало в аренду данные железнодорожную инфраструктуру ЕМУП «Торговая база «Екатеринбургобщепит», получая коммерческую выгоду.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге к уголовной ответственности привлекался за злоупотребление полномочий бывший глава МУП «Екатеринбургское трамвайно-троллейбусное управление». Однако в связи с амнистией он в 2016 году был освобождён от отбывания наказания.

Также осенью 2016 года был осуждён за злоупотребление полномочиями бывший глава «Екатеринбургэнерго», который после решения суда не явился к месту отбывания наказания и был объявлен в международный розыск.