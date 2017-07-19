В Кировском районе неизвестные подожгли «Ниссан»
В ночь на 19 июля во дворе дома на улице
В ночь на 19 июля во дворе дома на улице
В Кировском районе неизвестные подожгли «Ниссан», об этом сообщает
В 3:56 пожарные получили сообщение о возгорании. К моменту прибытия спасателей машина была полностью охвачена огнем. В начале пятого утра пожарным удалось потушить пламя. Автомобиль не подлежит восстановлению — он поврежден по всей площади.
Огонь перекинулся на соседний автомобиль — припаркованную «Toyota Caldina». У нее пострадал передний бампер и капот.