В Кировском районе неизвестные подожгли «Ниссан», об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по НСО.

В 3:56 пожарные получили сообщение о возгорании. К моменту прибытия спасателей машина была полностью охвачена огнем. В начале пятого утра пожарным удалось потушить пламя. Автомобиль не подлежит восстановлению — он поврежден по всей площади.