В Башкирии столкнулись «Нива» и «Лада Ларгус», есть жертвы

По информации пресс-службы республиканской Госавтоинспекции, столкнулись «Нива» под управлением 35-летнего жителя Кумертау и встречная «Лада Ларгус», за рулем которой находилась 31-летняя жительница Кумертау.

От полученных в результате аварии травм водитель «Нивы» скончался на месте происшествия. Водитель «Ларгуса» и её пассажир обратились за медпомощью.