В Башкирии столкнулись «Нива» и «Лада Ларгус», есть жертвы
УФА, 19 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Куюргазинском районе Башкортостана утром 19 июля на 242 км автодороги
УФА, 19 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Куюргазинском районе Башкортостана утром 19 июля на 242 км автодороги
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От полученных в результате аварии травм водитель «Нивы» скончался на месте происшествия. Водитель «Ларгуса» и её пассажир обратились за медпомощью.
Начато расследование. Устанавливаются подробности, причины и условия возникновения происшествия.