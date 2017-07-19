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09:48 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии столкнулись «Нива» и «Лада Ларгус», есть жертвы

УФА, 19 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Куюргазинском районе Башкортостана утром 19 июля на 242 км автодороги Уфа-Оренбург произошло смертельное ДТП.

По информации пресс-службы республиканской Госавтоинспекции, столкнулись «Нива» под управлением 35-летнего жителя Кумертау и встречная «Лада Ларгус», за рулем которой находилась 31-летняя жительница Кумертау.

От полученных в результате аварии травм водитель «Нивы» скончался на месте происшествия. Водитель «Ларгуса» и её пассажир обратились за медпомощью.

Начато расследование. Устанавливаются подробности, причины и условия возникновения происшествия.

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