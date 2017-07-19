В Ростове вербовщика ИГИЛ приговорили к 6 годам тюрьмы

Согласно обвинительному заключению, в декабре 2015 года в Астрахани Хакимов, придерживаясь идеологии радикального ислама, пытался уговорить знакомого уехать в Сирию и вступить в запрещенную в России террористическую организацию ИГИЛ. На этапе предварительного следствия Хакимов заявил ходатайство о применении особого порядка принятия судебного решения по делу.