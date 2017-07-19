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15:26 (мск), источник: Коммерсантъ

В Ростове вербовщика ИГИЛ приговорили к 6 годам тюрьмы

В Северо-Кавказском окружном военном суде прошло оглашение приговора по уголовному делу в отношении Лачинбека Хакимова, которого обвиняли по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ — содействие террористический деятельности, об этом сообщает пресс-служба суда.

Согласно обвинительному заключению, в декабре 2015 года в Астрахани Хакимов, придерживаясь идеологии радикального ислама, пытался уговорить знакомого уехать в Сирию и вступить в запрещенную в России террористическую организацию ИГИЛ. На этапе предварительного следствия Хакимов заявил ходатайство о применении особого порядка принятия судебного решения по делу.

18 июля суд признал Хакимова виновным и приговорил его к 6 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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