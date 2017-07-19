В Воронеже задержали наркокурьера, прятавшего метилэфедрон в тайник
Подозреваемого задержали с поличным в Левобережном районе.
Подозреваемого задержали с поличным в Левобережном районе.
Недавно полицейские из Воронежа получили данные, что 29-летний житель Тулы незаконно распространяет наркотики в нашем городе. Стражи порядка задержали подозреваемого при сбыте наркотических средств на улице Просторной. По данным МВД, мужчина делал тайники с наркотиком на территории садоводческого товарищества.
«В ходе обыска у него изъяли синтетическое наркотическое вещество, — рассказали в
В отделе полиции мужчина во всем признался. За незаконный сбыт наркотиков ему грозит до 8 лет колонии.