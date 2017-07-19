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09:49 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже задержали наркокурьера, прятавшего метилэфедрон в тайник

Подозреваемого задержали с поличным в Левобережном районе.

Недавно полицейские из Воронежа получили данные, что 29-летний житель Тулы незаконно распространяет наркотики в нашем городе. Стражи порядка задержали подозреваемого при сбыте наркотических средств на улице Просторной. По данным МВД, мужчина делал тайники с наркотиком на территории садоводческого товарищества.

«В ходе обыска у него изъяли синтетическое наркотическое вещество, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области. — Исследование показало, что это 12,85 грамма метилэфедрона».

В отделе полиции мужчина во всем признался. За незаконный сбыт наркотиков ему грозит до 8 лет колонии.

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В Воронеже задержали наркокурьера, прятавшего метилэфедрон в тайник
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