В Воронеже задержали наркокурьера, прятавшего метилэфедрон в тайник

Недавно полицейские из Воронежа получили данные, что 29-летний житель Тулы незаконно распространяет наркотики в нашем городе. Стражи порядка задержали подозреваемого при сбыте наркотических средств на улице Просторной. По данным МВД, мужчина делал тайники с наркотиком на территории садоводческого товарищества.

«В ходе обыска у него изъяли синтетическое наркотическое вещество, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области. — Исследование показало, что это 12,85 грамма метилэфедрона».