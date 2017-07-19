Житель Сарова Нижегородской области обвиняется в повреждении кулаками трех припаркованных автомобилей

Согласно информации, 8 апреля 2017 года около 22:00 21-летний житель города Саров, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений повредил припаркованные на территории домов по ул. Курчатова и ул. Герцена автомобили.
Отмечается, что молодой человек кулаками повредил по одному зеркалу заднего вида на трех автомобилях. Владельцам данных автомобилей причинен ущерб на общую сумму более 29 тыс. рублей.
Обвиняемый вину в совершении инкриминируемых ему преступления признал полностью, заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела судом в особом порядке.