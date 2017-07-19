Задержана банда, терроризировавшая весь Кишинев

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 19 июл — Sputnik. В Кишиневе задержана группа лиц по подозрению в совершении ряда краж, сообщает пресс-служба столичного инспектората полиции.

Задержанных оказалось трое, их возраст — от 18 до 22 лет. Они — жители Криулянского и Штефан-водского районов.

В полиции отмечают, что задержанные совершили как минимум шесть уличных краж. Они срывали с женщин золотые украшения, общая сумма стоимости которых составляет 35 тысяч леев.