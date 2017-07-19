Задержана банда, терроризировавшая весь Кишинев
Задержана банда, терроризировавшая весь Кишинев — три молодых человека срывали золотые украшения с прохожих.
Задержана банда, терроризировавшая весь Кишинев — три молодых человека срывали золотые украшения с прохожих.
КИШИНЕВ, 19 июл — Sputnik. В Кишиневе задержана группа лиц по подозрению в совершении ряда краж, сообщает
Задержанных оказалось трое, их возраст — от 18 до 22 лет. Они — жители Криулянского и
В полиции отмечают, что задержанные совершили как минимум шесть уличных краж. Они срывали с женщин золотые украшения, общая сумма стоимости которых составляет 35 тысяч леев.
Если суд признает вину подозреваемых, им грозит от пяти до семи лет тюрьмы.