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09:53 (мск), источник: Sputnik.md

Задержана банда, терроризировавшая весь Кишинев

Задержана банда, терроризировавшая весь Кишинев — три молодых человека срывали золотые украшения с прохожих.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 19 июл — Sputnik. В Кишиневе задержана группа лиц по подозрению в совершении ряда краж, сообщает пресс-служба столичного инспектората полиции.

Задержанных оказалось трое, их возраст — от 18 до 22 лет. Они — жители Криулянского и Штефан-водского районов.

В полиции отмечают, что задержанные совершили как минимум шесть уличных краж. Они срывали с женщин золотые украшения, общая сумма стоимости которых составляет 35 тысяч леев.

Если суд признает вину подозреваемых, им грозит от пяти до семи лет тюрьмы.

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