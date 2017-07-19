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09:56 (мск), источник: Uralpress.ru

В Каслях неизвестные подожгли «кошачий» приют

Неизвестные в Каслях (Челябинская область) подожгли «для бездомных животных. В приюте находилось 15−20 животных.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, само сооружение поставили неравнодушные каслинцы, они же и ухаживали за «постояльцами». Огонь поднимался до трех метров. По предварительной информации, животные не погибли, но многие получили ожоги. Новость мгновенно разлетелась по социальным сетях, пользователи обсуждают поступок неизвестных пока поджигателей.

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«Да что ж за нелюди такие, кошки-то чем помешали?» — возмущается Эльмира Пыльнева.

«Двуногие звери опять беспределят», — пишет пользователь под ником Алекс.

«Сами не помогают — ещё и пакостят. Откуда столько зла?», — пишет Мирослава Ворошилова.

Дальнейшая судьба кошек пока неизвестна. Поджигатель также не найден. Местные жители не исключают, что это был умышленный поджог для того, чтобы избавиться от кошачьего приюта.

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