В Каслях неизвестные подожгли «кошачий» приют

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, само сооружение поставили неравнодушные каслинцы, они же и ухаживали за «постояльцами». Огонь поднимался до трех метров. По предварительной информации, животные не погибли, но многие получили ожоги. Новость мгновенно разлетелась по социальным сетях, пользователи обсуждают поступок неизвестных пока поджигателей.

<div id="vk_post_-117311127_2658"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?146"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-117311127_2658", -117311127, 2658, 'mZtSKTTIAU1e3Qy8AjfRokr6w740')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Да что ж за нелюди такие, кошки-то чем помешали?» — возмущается Эльмира Пыльнева.

«Двуногие звери опять беспределят», — пишет пользователь под ником Алекс.

«Сами не помогают — ещё и пакостят. Откуда столько зла?», — пишет Мирослава Ворошилова.