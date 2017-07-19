В Каслях неизвестные подожгли «кошачий» приют
Неизвестные в Каслях (Челябинская область) подожгли «для бездомных животных. В приюте находилось 15−20 животных.
Неизвестные в Каслях (Челябинская область) подожгли «для бездомных животных. В приюте находилось 15−20 животных.
Как сообщают очевидцы в социальных сетях, само сооружение поставили неравнодушные каслинцы, они же и ухаживали за «постояльцами». Огонь поднимался до трех метров. По предварительной информации, животные не погибли, но многие получили ожоги. Новость мгновенно разлетелась по социальным сетях, пользователи обсуждают поступок неизвестных пока поджигателей.
«Да что ж за нелюди такие,
«Двуногие звери опять беспределят», — пишет пользователь под ником Алекс.
«Сами не помогают — ещё и пакостят. Откуда столько зла?», — пишет Мирослава Ворошилова.
Дальнейшая судьба кошек пока неизвестна. Поджигатель также не найден. Местные жители не исключают, что это был умышленный поджог для того, чтобы избавиться от кошачьего приюта.