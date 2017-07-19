Житель Усть-Илимска избил соседку молотком в ходе драки

Сотрудники Росгвардии задержали жителя Усть-Илимска, который подрался с соседкой, а затем ударил ее молотком по голове. Женщину госпитализировали. Проводится проверка. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Иркутской области.

18 июля дежурному пункта централизованной охраны поступило сообщение от местного жителя о том, что в одной из квартир по улице Дружбы народов происходит драка, слышны женские крики о помощи. В течение трех минут по указанному адресу прибыл наряд группы задержания вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Иркутской области. Правоохранителей встретили взволнованные соседи, которые указали квартиру, в которой произошла потасовка.

«Зайдя в помещение, сотрудники ОВО обнаружили женщину с травмами головы. Потерпевшей была вызвана бригада скорой помощи», — отметили в ведомстве.

По словам очевидцев, женщина стала жертвой конфликта возникшего между ней и ее соседом по лестничной площадке.