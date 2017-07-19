Житель Усть-Илимска избил соседку молотком в ходе драки
Злоумышленника задержали.
Злоумышленника задержали.
Сотрудники Росгвардии задержали жителя
18 июля дежурному пункта централизованной охраны поступило сообщение от местного жителя о том, что в одной из квартир по улице Дружбы народов происходит драка, слышны женские крики о помощи. В течение трех минут по указанному адресу прибыл наряд группы задержания вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Иркутской области. Правоохранителей встретили взволнованные соседи, которые указали квартиру, в которой произошла потасовка.
«Зайдя в помещение, сотрудники ОВО обнаружили женщину с травмами головы. Потерпевшей была вызвана бригада скорой помощи», — отметили в ведомстве.
По словам очевидцев, женщина стала жертвой конфликта возникшего между ней и ее соседом по лестничной площадке.
Сотрудники вневедомственной охраны, младший сержант полиции Фарход Холов и старшина полиции Евгений Павлов, установили предполагаемого преступника и доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего.