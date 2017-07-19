Ростовский предприниматель выплатил почти полмиллиона рублей за загрязнение почв

Как говорится в сообщении, ущерб за загрязнение почв уже поступил в бюджет Ростова-на-Дону.

Подобный приговор — прецедент не только для региона, но и для России в целом, считает руководитель управления экологического надзора областного природоохранного ведомства Елена Анпилогова.

Напомним, что в 2016 году поступило много коллективных обращений граждан о нарушении предпринимателем требований природоохранного законодательства. Специалисты провели проверку на производстве на ул. Совхозной и Пескова. В результате Айказ Саядян был привлечен к административной ответственности сразу по трем статьям, деятельность ИП приостановлена на 90 суток.

22 марта этого года был вынесен приговор о признании предпринимателя виновным по уголовному делу, ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии поселения и взыскании вреда, нанесенного окружающей среде, в размере 468 тыс. рублей. Айказ Саядян с приговором не согласился и подал апелляцию, однако приговор назвали законным: предпринимателю назначили наказание по статье УК РФ «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ» в виде лишения свободы сроком 1 год 11 месяцев и компенсации причиненного ущерба. Но жалобы от жителей продолжали поступать, люди предположили, что предприятие работает вечером и ночью, несмотря на вынесенное судебное решение.