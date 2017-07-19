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11:07 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Мусоровоз сгорел в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 18 июля

Мусоровоз сгорел в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 18 июля 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.

Сообщение о пожаре в мусоровозе, находящемся у одного из домов по ул. Мончегорская в Автозаводском районе, поступило в ЦУКС МЧС В 12:34. В результате пожара 55-летний водитель автомобиля получил ожог сетчатки глаза и был госпитализирован в «Городскую клиническую больницу № 35». В результате пожара сгорел мусор в мусоровозе на площади 5 кв.метров.

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