Мусоровоз сгорел в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 18 июля

Сообщение о пожаре в мусоровозе, находящемся у одного из домов по ул. Мончегорская в Автозаводском районе, поступило в ЦУКС МЧС В 12:34. В результате пожара 55-летний водитель автомобиля получил ожог сетчатки глаза и был госпитализирован в «Городскую клиническую больницу № 35». В результате пожара сгорел мусор в мусоровозе на площади 5 кв.метров.