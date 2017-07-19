С брата высокопоставленного чиновника сняли обвинение в групповом убийстве женщины

Некоторые обстоятельства расследования уголовного дела об убийстве 36-летней Елены Шляпниковой, которое случилось в мае текущего года, стали известны 18 июля на слушаниях апелляционной жалобы 34-летнего гражданина Узбекистана Абдужаббора Султонова, который работал в домовладении Антона Вахрина, расположенном на берегу Чусовой в поселке Ветляны Добрянского района.



Султонов вместе с 39-летним Вахриным был подозреваемым, а затем обвиняемым по делу об умышленном убийстве, совершенном 9 мая в загородном доме. Как и 39-летнему Вахрину, СКР первоначально предъявил Султонову обвинение по пункту «ж» ч.2 ст. 105 УК РФ «Убийство, совершенное группой лиц». За такое преступление грозит срок от 8 до 20 лет, либо пожизненное заключение. 5 июля преследование обоих по этому обвинению было прекращено. В действиях Вахрина усмотрены признаки ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Наказание — от 6 до 15 лет заключения. Султонову 6 июля предъявлено обвинение по статье 316 УК РФ «Укрывательство преступлений». Наказание — до двух лет лишения свободы.



Судья Пермского краевого суда Юрий Воронов 12 июля отменил продление ареста Султонову и освободил его из СИЗО, хотя против выступила прокурор Елена Нечаева, однако через несколько часов после оглашения судебного постановления Султонов был опять задержан. 13 июля Добрянский районный суд вновь взял его под стражу. Суд первой инстанции согласился с доводами СКР о том, что гражданин Узбекистана не имеет регистрации и постоянного места жительства в России и постоянного дохода, а его обещание сообщить следователям о новом месте жительства было названо голословным и надуманным.



На слушаниях апелляционной жалобы 18 июля в Пермском краевом суде против освобождения Султонова высказалась сестра погибшей Елены Шляпниковой, признанная потерпевшей, и прокурор Евгений Лялин. Судья Виктор Белозеров оставил обвиняемого в СИЗО до 11 августа. По-прежнему под стражей находится и Антон Вахрин.