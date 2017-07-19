В Волгоградской области поезд сбил двух человек
Двое волгоградцев попали под колеса пассажирского поезда «Саратов — Анапа» в Калачевском районе ночью в среду, 19 июля.
Двое волгоградцев попали под колеса пассажирского поезда «Саратов — Анапа» в Калачевском районе ночью в среду, 19 июля.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональной транспортной прокуратуре, поезд сбил мужчину и женщину, оказавшихся в поздний час на железнодорожных путях в районе станции «Прудбой».
Добавим, что оба пострадавших в настоящее время находятся в больнице. Врачи оценивают их состояние как тяжелое. Правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.