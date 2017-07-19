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11:48 (мск), источник: Volga News

В Самаре полицейские закрыли покерный клуб

В Советском районе Самары полицейские обнаружили нелегальное игорное заведение, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

На момент проверки в оборудованном под игорный клуб зале находились 20 человек — игроки и работники заведения. Все они были опрошены.

С места происшествия сотрудники полиции изъяли два стола для игры в покер, сукно, колоды карт, более 1 тыс. покерных фишек различного номинала, черновые записи, мобильные телефоны, компьютерную технику.

Полицейскими был установлен и задержан предполагаемый хозяин заведения — житель Самары 1969 года рождения.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная организация и проведения азартных игр». Он находится под подпиской о невыезде.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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