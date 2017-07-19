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11:01 (мск), источник: Новости Перми

Экс-сотрудница ФССП осуждена за служебный подлог

У женщины имелась кредитная задолженность, она не желала, чтобы с ее заработной платы взымались средства. Поэтому решила подделать официальные документы.

В ноябре 2016 года женщина вынесла постановление об отмене мер по обращению взыскания на свои доходы. В документ она внесла ложные сведения о том, что по факту работа по ее кредитному договору окончена.

Постановление женщина направила своему работодателю — в Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю. Сотрудники управления усомнились в обоснованности такого документа. В ходе дальнейшей проверки факт служебного подлога был подтвержден.

Осинский районный суд Пермского края рассмотрел уголовное дело экс-пристава и признал ее виновной. С учетом позиции государственного обвинения и наличия смягчающих обстоятельств женщина оштрафована на 50 тысяч рублей. Также ей нельзя работать на государственной службе один год. Приговор суда в законную силу не вступил.

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