Экс-сотрудница ФССП осуждена за служебный подлог

В ноябре 2016 года женщина вынесла постановление об отмене мер по обращению взыскания на свои доходы. В документ она внесла ложные сведения о том, что по факту работа по ее кредитному договору окончена.



Постановление женщина направила своему работодателю — в Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю. Сотрудники управления усомнились в обоснованности такого документа. В ходе дальнейшей проверки факт служебного подлога был подтвержден.



Осинский районный суд Пермского края рассмотрел уголовное дело экс-пристава и признал ее виновной. С учетом позиции государственного обвинения и наличия смягчающих обстоятельств женщина оштрафована на 50 тысяч рублей. Также ей нельзя работать на государственной службе один год. Приговор суда в законную силу не вступил.