Экс-сотрудница ФССП осуждена за служебный подлог
У женщины имелась кредитная задолженность, она не желала, чтобы с ее заработной платы взымались средства. Поэтому решила подделать официальные документы.
У женщины имелась кредитная задолженность, она не желала, чтобы с ее заработной платы взымались средства. Поэтому решила подделать официальные документы.
В ноябре 2016 года женщина вынесла постановление об отмене мер по обращению взыскания на свои доходы. В документ она внесла ложные сведения о том, что по факту работа по ее кредитному договору окончена.
Постановление женщина направила своему работодателю — в Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю. Сотрудники управления усомнились в обоснованности такого документа. В ходе дальнейшей проверки факт служебного подлога был подтвержден.
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