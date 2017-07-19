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11:13 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Дело о гибели женщины под колесами покатившегося автомобиля завели на Дону

Водителя, не включившего стояночный тормоз при парковке машины, подозревают в причинении смерти по неосторожности.

Уголовное дело возбуждено по факту гибели женщины под колесами покатившегося автомобиля в Ростовской области.

Как сообщает следственное управление СКР по региону, дело по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) завели на 64-летнего жителя Новочеркасска.

По версии следствия, 14 июля 2017 года мужчина, прибывший со своими знакомыми на берег реки Северский Донец, припарковал свой автомобиль на возвышенности, не включив стояночный тормоз.

Впоследствии машина покатилась вниз по склону и наехала на отдыхавшую на берегу 39-летнюю женщину, которая от полученных травм скончалась.

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