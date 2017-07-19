Дело о гибели женщины под колесами покатившегося автомобиля завели на Дону

Уголовное дело возбуждено по факту гибели женщины под колесами покатившегося автомобиля в Ростовской области.

Как сообщает следственное управление СКР по региону, дело по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) завели на 64-летнего жителя Новочеркасска.

По версии следствия, 14 июля 2017 года мужчина, прибывший со своими знакомыми на берег реки Северский Донец, припарковал свой автомобиль на возвышенности, не включив стояночный тормоз.