В Ростове задержали мужчину с килограммом наркотиков
В Ростове полицейские задержали 49-летнего мужчину, который подозревается в незаконном сбыте наркотиков, сообщает
В Ростове полицейские задержали 49-летнего мужчину, который подозревается в незаконном сбыте наркотиков, сообщает
При личном досмотре у задержанного в кармане брюк и внутреннем отделе сумки нашли несколько полиэтиленовых свертков с порошкообразным веществом бежевого цвета. При себе у него также была коробка с отпаривателем, внутри которого обнаружили еще три свертка с бежевым порошком.
Все изъятое было направлено экспертизу, результаты которой подтвердили, что это синтетическое наркотическое средство. По данным полиции, задержанный планировал сбывать наркотики с помощью закладок. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.