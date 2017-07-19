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11:19 (мск), источник: Городской репортер

В Ростове задержали мужчину с килограммом наркотиков

В Ростове полицейские задержали 49-летнего мужчину, который подозревается в незаконном сбыте наркотиков, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

При личном досмотре у задержанного в кармане брюк и внутреннем отделе сумки нашли несколько полиэтиленовых свертков с порошкообразным веществом бежевого цвета. При себе у него также была коробка с отпаривателем, внутри которого обнаружили еще три свертка с бежевым порошком.

Все изъятое было направлено экспертизу, результаты которой подтвердили, что это синтетическое наркотическое средство. По данным полиции, задержанный планировал сбывать наркотики с помощью закладок. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

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