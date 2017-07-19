В Ростове задержали мужчину с килограммом наркотиков

При личном досмотре у задержанного в кармане брюк и внутреннем отделе сумки нашли несколько полиэтиленовых свертков с порошкообразным веществом бежевого цвета. При себе у него также была коробка с отпаривателем, внутри которого обнаружили еще три свертка с бежевым порошком.