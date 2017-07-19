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11:03 (мск), источник: Югополис

Обнаружено тело маленькой девочки, утонувшей 2 дня назад в Апшеронске

По факту случившегося следственные органы проводят проверку.

О несчастном случае с ребенком стало известно 16 июля.

Жители Апшеронска: отец, две дочери и брат — воскресным днем купались в реке Пшеха, в районе улицы Тихой. Одна из девочек начала тонуть, ее сестре удалось выбраться на берег.

Тело погибшей девочки спасатели обнаружили днем 18 июля.

— На теле ребенка обнаружены явные признаки утопления. Проводится доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза. Выясняются все обстоятельства случившегося, — прокомментировала «Югополису» помощник руководителя СУ СКР по Краснодарскому краю Иветта Агаян.

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Обнаружено тело маленькой девочки, утонувшей 2 дня назад в Апшеронске
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