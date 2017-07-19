Обнаружено тело маленькой девочки, утонувшей 2 дня назад в Апшеронске
По факту случившегося следственные органы проводят проверку.
По факту случившегося следственные органы проводят проверку.
О несчастном случае с ребенком стало известно 16 июля.
Жители Апшеронска: отец, две дочери и брат — воскресным днем купались в реке Пшеха, в районе улицы Тихой. Одна из девочек начала тонуть, ее сестре удалось выбраться на берег.
Тело погибшей девочки спасатели обнаружили днем 18 июля.
— На теле ребенка обнаружены явные признаки утопления. Проводится доследственная проверка, назначена