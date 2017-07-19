Житель Ленобласти добровольно сдал унаследованные шпагу и пистолеты

В отдел лицензионно-разрешительной работы по Всеволожскому району обратился гражданин с заявлением о добровольной выдаче оружия и боеприпасов. На дачном участке, который достался ему в наследство от отца, житель поселка Белоостров нашел среди старых вещей в одной из комнат дома несколько экземпляров оружия, — говорится в сообщении.

По информации ведомства, в обнаруженном арсенале находились: мелкокалиберный револьвер «LARGO»; обрез винтовки Мосина; сигнальный пистолет (ракетница), переделанный под охотничий патрон 12 калибра; газовый пистолет «RECK»; газовый револьвер «RG 89», патроны к нарезному, гладкоствольному и газовому оружию. Также в вещах заявитель нашел самодельную шпагу длиной более полуметра.