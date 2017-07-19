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11:08 (мск), источник: РИА Новости

Житель Ленобласти добровольно сдал унаследованные шпагу и пистолеты

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Житель посёлка во Всеволожком районе Ленобласти добровольно сдал несколько пистолетов устаревших моделей и самодельную шпагу, которые он нашёл в комнате умершего отца, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В отдел лицензионно-разрешительной работы по Всеволожскому району обратился гражданин с заявлением о добровольной выдаче оружия и боеприпасов. На дачном участке, который достался ему в наследство от отца, житель поселка Белоостров нашел среди старых вещей в одной из комнат дома несколько экземпляров оружия, — говорится в сообщении.

По информации ведомства, в обнаруженном арсенале находились: мелкокалиберный револьвер «LARGO»; обрез винтовки Мосина; сигнальный пистолет (ракетница), переделанный под охотничий патрон 12 калибра; газовый пистолет «RECK»; газовый револьвер «RG 89», патроны к нарезному, гладкоствольному и газовому оружию. Также в вещах заявитель нашел самодельную шпагу длиной более полуметра.

«Всё оружие находилось в исправном состоянии, а патроны были пригодны для стрельбы. Обнаруженные находки будут направлены на утилизацию, так как не представляют исторической ценности», — добавили в ведомстве.

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