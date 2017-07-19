МЧС проверило содержание вредных веществ в воздухе на Новом Арбате

Источник: РИА Новости

Сильный пожар на площади 200 квадратных метров полыхал во вторник днем в центре Москвы. Возгорание электропроводки произошло в находящемся на реконструкции 26-этажном «доме-книжке» на Новом Арбате. Из здания были эвакуированы около 80 рабочих, никто не пострадал.

Замеры проб воздуха на месте пожара провела мобильная лаборатория главного управления МЧС. Борьбу с огнем вели 60 пожарных и 21 единица техники.

«Превышений нет, все в пределах норм ПДК (предельно допустимая концентрация)», — сказал собеседник агентства.

Пожар в высотке на Новом Арбате в Москве. Видео с места ЧП.

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Дом-книжка» на Новом Арбате, № 15 — это 26-этажное здание площадью 28,9 тысячи квадратных метров, оно было построено в 1968 году и долго находилось на балансе мэрии Москвы. Собеседник агентства

«Внешне здание напоминает раскрытую книгу, поэтому получило такое название. В марте 2016 года власти на аукционе продали объект компании «Апарт Груп». По данным «БИР-Аналитик», эту структуру через «Холдинг Девелопмент» контролирует совладелец Capital Group Павел Тё (90%), чья компания сейчас проводит реконструкцию здания. Еще по 5% у топ-менеджеров компании Михаила Хвесько и Валентины Станововой.

Представитель Capital Group рассказывал РИА Новости в прошлом году, что Тё может вложить в реконструкцию приобретенной высотки не менее 6,5 миллиарда рублей. При этом внешний вид здания инвестор намерен сохранить как часть уже существующего архитектурного ансамбля, а внутри превратить его в многофункциональный комплекс, спроектированный по принципу нью-йоркских апартаментов, когда в одном здании есть и жилой функционал, и офисы, и гостиница, и вся необходимая для жизни инфраструктура.