В Перми из автобуса на ходу выпал ребёнок

В Перми сотрудники ГИБДД проводят проверку обстоятельств ДТП, случившегося 17 июля на улице Соликамской.

«В 15.28 в районе дома № 37 ребёнок выпал из салона автобуса ЛИАЗ, двигавшегося по маршруту «Голованово — ЦКР», — сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД по городу Перми.

В результате происшествия ребёнок получил травмы различной степени тяжести, и доставлен в больницу.

Напомним, ещё одно происшествие с автобусом случилось в Перми 19 июля. В районе Соснового бора пассажирский автобус опрокинулся в кювет и врезался в дерево.