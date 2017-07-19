В Перми из автобуса на ходу выпал ребёнок
Школьник получил травмы различной степени тяжести.
Школьник получил травмы различной степени тяжести.
В Перми сотрудники ГИБДД проводят проверку обстоятельств ДТП, случившегося 17 июля на улице Соликамской.
«В 15.28 в районе дома № 37 ребёнок выпал из салона автобуса ЛИАЗ, двигавшегося по маршруту «Голованово — ЦКР», — сообщили в
В результате происшествия ребёнок получил травмы различной степени тяжести, и доставлен в больницу.
Напомним, ещё одно происшествие с автобусом случилось в Перми 19 июля. В районе Соснового бора пассажирский автобус опрокинулся в кювет и врезался в дерево.
По предварительным данным пострадали десять человек.