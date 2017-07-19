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11:17 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми из автобуса на ходу выпал ребёнок

Школьник получил травмы различной степени тяжести.

В Перми сотрудники ГИБДД проводят проверку обстоятельств ДТП, случившегося 17 июля на улице Соликамской.

«В 15.28 в районе дома № 37 ребёнок выпал из салона автобуса ЛИАЗ, двигавшегося по маршруту «Голованово — ЦКР», — сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД по городу Перми.

В результате происшествия ребёнок получил травмы различной степени тяжести, и доставлен в больницу.

Напомним, ещё одно происшествие с автобусом случилось в Перми 19 июля. В районе Соснового бора пассажирский автобус опрокинулся в кювет и врезался в дерево.

По предварительным данным пострадали десять человек.

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