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11:16 (мск), источник: Uralpress.ru

Житель Усть-Катава потерял в лесу супругу во время сбора ягод

Во время сбора ягод в районе поселка Малый Бердяуш (Челябинская область) потерялась пенсионерка. Ее супруг вызвал на помощь спасателей.

Когда мужчина заметил, что супруги нет рядом, он начал самостоятельно искать благоверную. Позвонить он ей не мог, потому что пенсионерка не взяла с собой сотовый телефон. После нескольких часов поиска, он решил пойти домой, рассчитывая, что супруга уже дома. Но ее там не оказалось. Тогда мужчине пришлось предупредить соседей и снова вернуться в лес, но уже на такси.

«Перед этим мужчина позвонил спасателям и попросил о помощи. Специалисты Усть-Катавского спасотряда приступили к обследованию лесного массива на квадроцикле и автомобиле. Через некоторое время ничего не подозревавшая женщина была найдена и передана мужу. Далее спасатели довезли их до города», — сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда Челябинской области.

Еще одной «лесной потеряшки» пришли на помощь спасатели Миассе. Женщина собирала чернику в районе поселка Тыелга, набрала планируемые 5 литров, но обратной дороги не нашла. Сотовая связь в том месте была неустойчивой, спасатели уговорили пенсионерку подняться чуть выше в гору, после чего уже смогли переговариваться с ней по телефону. На квадроцикле спасатели стали обследовать лесной массив и вскоре обнаружили женщину в 4-х километров от поселка, вывезли ее в город и довели до квартиры.

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