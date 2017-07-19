Житель Усть-Катава потерял в лесу супругу во время сбора ягод

Когда мужчина заметил, что супруги нет рядом, он начал самостоятельно искать благоверную. Позвонить он ей не мог, потому что пенсионерка не взяла с собой сотовый телефон. После нескольких часов поиска, он решил пойти домой, рассчитывая, что супруга уже дома. Но ее там не оказалось. Тогда мужчине пришлось предупредить соседей и снова вернуться в лес, но уже на такси.

«Перед этим мужчина позвонил спасателям и попросил о помощи. Специалисты Усть-Катавского спасотряда приступили к обследованию лесного массива на квадроцикле и автомобиле. Через некоторое время ничего не подозревавшая женщина была найдена и передана мужу. Далее спасатели довезли их до города», — сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда Челябинской области.