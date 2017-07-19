В Башкирии ураганным ветром сорвало крыши с двух школ и детского сада

По предварительным данным, между 7 и 8 вечера сильным ветром в некоторых населенных пунктах района у нескольких домов повредило кровлю. Так, в поселке Уфимский была повреждена крыша спортзала школы на площади 110 квадратных метров, а в селе Воздвиженка была повреждена крыша детского сада, площадью 80 квадратных метров. Также в Мамбетово была повреждена крыша школы.