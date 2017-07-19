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11:20 (мск), источник: Югополис

В Новороссийске трое мужчин признаны виновными в убийстве знакомого

Они приговорены к длительным срокам заключения.

Собранные следственным отделом по городу Новороссийску СКР по краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 25-летнему и 27-летнему мужчинам, которые признаны виновными в убийстве 39-летнего мужчины, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Кроме того их 31-летний знакомый признан виновным в пособничестве в совершении преступления.

Убийство произошло утром 15 марта 2016 года. Мужчины находились в гостях у знакомого, в которым ранее у них сложились неприязненные отношения. Решив убить его, под предлогом поездки на природу преступная группа вывезла мужчину на арендованном автомобиле KIA Cerato в лесной массив на территории Натухаевского сельского округа.

Находясь в безлюдном месте, они стали избивать 39-летнего мужчину молотком, бревном, а также руками и ногами. Затем, отыскав стеклянную бутылку и разбив ее, нанесли потерпевшему не менее четырех колото-резаных ранений шеи. В результате полученных повреждений мужчина скончался на месте.

Убив потерпевшего, преступники облили его верхнюю одежду, голову и верхние конечности легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли. Затем они прибыли к устью реки на территории Раевского сельского округа, где выбросили вещи и предметы, использованные при совершении преступления, и скрылись.

27 марта погибшего обнаружили местные жители. В апреле злоумышленники были задержаны.

Приговором Краснодарского краевого суда двоим обвиняемым назначено наказание в виде 14 и 15 лет лишения свободы. Их пособник приговорен к 8,5 годам лишения свободы. Отбывать наказание мужчинам предстоит в колонии общего режима, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Приговор в законную силу не вступил.

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