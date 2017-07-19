В Волгограде неизвестные сожгли «шестерку»
Личности пироманов пока не установлены. Но специалисты уверены: причиной пожара, произошедшего в Тракторозаводском районе Волгограда, стал поджог.
Личности пироманов пока не установлены. Но специалисты уверены: причиной пожара, произошедшего в Тракторозаводском районе Волгограда, стал поджог.
О ЧП на улице Николая Отрады диспетчеру ПСС сообщили в 23.13. Звонившие поведали, что горит автомобиль «ВАЗ 2106». Транспортное средство было полностью уничтожено огнем. К счастью, при этом никто не пострадал.
— Пожарные расчёты 1-й