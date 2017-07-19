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11:28 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде неизвестные сожгли «шестерку»

Личности пироманов пока не установлены. Но специалисты уверены: причиной пожара, произошедшего в Тракторозаводском районе Волгограда, стал поджог.

О ЧП на улице Николая Отрады диспетчеру ПСС сообщили в 23.13. Звонившие поведали, что горит автомобиль «ВАЗ 2106». Транспортное средство было полностью уничтожено огнем. К счастью, при этом никто не пострадал.

— Пожарные расчёты 1-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 23.22. Погибших и пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара — занесение открытого источника огня неизвестным лицом, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

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