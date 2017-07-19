Дом горит в центре Алматы
Первые пожарные расчеты прибыли к месту происшествия через восемь минут после звонка.
Первые пожарные расчеты прибыли к месту происшествия через восемь минут после звонка.
АСТАНА, 19 июл — Sputnik. В центре Алматы, на пересечении улицы Кабанбай батыра и проспекта Сейфуллина, горит восьмиэтажный жилой дом с административными помещениями, сообщили в
«В 13:25 на пульт “101” поступило сообщение о горении квартиры по Кабанбай батыра. Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова в 13:33. Силы и средства наращиваются по повышенному номеру вызова», — сообщили в
В данный момент пожарные производят тушение пожара. В ДЧС обещали предоставить дополнительную информацию несколько позже.