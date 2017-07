Дом горит в центре Алматы

В Алматы горит квартира в доме, рядом с которым несколько лет назад взорвался бензовоз,расположенная по улице Кабанбай батыра, угол улицы Сейфуллина, передает корреспондент Tengrinews.kz. С места происшествия в прямом эфире вещает пользователь в Facebook Рустам Оспанов. "В 13:25 часов на пульт "101" ДЧС Алматы поступило сообщение о горении квартиры по адресу: Кабанбай батыра, 138. Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова в 13:33 часов. Силы и средства наращиваются по повышенному номеру вызова. Пожарные производят тушение пожара. Дополнительная информация будет позже", - сообщила официальный представитель ДЧС г. Алматы Сандугаш Баймухамбетова. Информации о пострадавших нет. Эвакуировано около 50 человек. Напомним, бензовоз взорвался 27 июня 2013 года в центре Алматы, на пересечении проспекта Сейфуллина и улицы Кабанбай батыра. Погиб водитель бензовоза Александр Горюнов. Тогдашний аким Алматы Ахметжан Есимов направил ходатайство в Администрацию Президента о награждении погибшего водителя. Пострадали 38 квартир жилого дома и 12 припаркованных авто. Компания Helios пообещала полностью восстановить ущерб пострадавшим при взрыве бензовоза в Алматы. Подробнее: https://tengrinews.kz/events/almatyi-gorit-kvartira-dome-ryadom-kotoryim-neskolko-let-322626/ Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz#пожар #101 #102 #алматы

