Дом горит в центре Алматы

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 19 июл — Sputnik. В центре Алматы, на пересечении улицы Кабанбай батыра и проспекта Сейфуллина, горит восьмиэтажный жилой дом с административными помещениями, сообщили в пресс-службе городского департамента по ЧС.

«В 13:25 на пульт “101” поступило сообщение о горении квартиры по Кабанбай батыра. Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова в 13:33. Силы и средства наращиваются по повышенному номеру вызова», — сообщили в пресс-службе.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BWuHHiYg5ZC/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">В Алматы горит квартира в доме, рядом с которым несколько лет назад взорвался бензовоз,расположенная по улице Кабанбай батыра, угол улицы Сейфуллина, передает корреспондент Tengrinews.kz. С места происшествия в прямом эфире вещает пользователь в Facebook Рустам Оспанов. "В 13:25 часов на пульт "101" ДЧС Алматы поступило сообщение о горении квартиры по адресу: Кабанбай батыра, 138. Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова в 13:33 часов. Силы и средства наращиваются по повышенному номеру вызова. Пожарные производят тушение пожара. Дополнительная информация будет позже", - сообщила официальный представитель ДЧС г. Алматы Сандугаш Баймухамбетова. Информации о пострадавших нет. Эвакуировано около 50 человек. Напомним, бензовоз взорвался 27 июня 2013 года в центре Алматы, на пересечении проспекта Сейфуллина и улицы Кабанбай батыра. Погиб водитель бензовоза Александр Горюнов. Тогдашний аким Алматы Ахметжан Есимов направил ходатайство в Администрацию Президента о награждении погибшего водителя. Пострадали 38 квартир жилого дома и 12 припаркованных авто. Компания Helios пообещала полностью восстановить ущерб пострадавшим при взрыве бензовоза в Алматы. Подробнее: https://tengrinews.kz/events/almatyi-gorit-kvartira-dome-ryadom-kotoryim-neskolko-let-322626/ Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz#пожар #101 #102 #алматы</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by Online #1ViP@kris_p_almaty?? (@kris_p_almaty) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-07-19T07:54:11+00:00">Jul 19, 2017 at 12:54am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.