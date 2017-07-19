В Красноярске обрушилось заброшенное здание в пер. Телевизорный (видео)
По словам очевидцев, внутри никого не было, так как здание давно не использовалось.
По словам очевидцев, внутри никого не было, так как здание давно не использовалось.
Очевидцы рассказали про обрушение заброшенного здания в пер. Телевизорный.
Аварийное здание рухнуло сегодня, около 14:30. Адрес очевидцы не называют, но, судя по видеозаписи с камеры наблюдения, речь идет о строении с адресом пер. Телевизорный, 6 стр. 3. По словам работающих рядом людей, само здание не использовалось, поэтому внутри на момент обрушения никого не было.
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