В Красноярске обрушилось заброшенное здание в пер. Телевизорный (видео)

Аварийное здание рухнуло сегодня, около 14:30. Адрес очевидцы не называют, но, судя по видеозаписи с камеры наблюдения, речь идет о строении с адресом пер. Телевизорный, 6 стр. 3. По словам работающих рядом людей, само здание не использовалось, поэтому внутри на момент обрушения никого не было.