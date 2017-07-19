В Красноярске иномарка сбила выскочившего на дорогу пешехода
Водитель не заметил пешехода в темное время суток.
Водитель не заметил пешехода в темное время суток.
Водитель иномарки Honda сбил пешехода на неосвещенной дороге по ул. Караульной. Мужчина выскочил на дорогу перед автомобилем и попал под колеса. Авария произошла 18 июля. Запись с камеры видеорегистратора была опубликована в соцсетях.
В ГИБДД рассказали, что 36-летний мужчина перебегал дорогу в неположенном месте. В темное время суток водитель иномарки не заметил бегущего пешехода. Потерпевший получил серьезные травмы. До приезда врачей он находился без сознания. Установлено, что за рулем иномарки Honda Civic находился 21-летний водитель.
«Там давно пора сделать освещение. Ничего не видно, как с развязки новой заезжаешь — темнота. На всю ул. Караульную нет ни одного пешеходного перехода», — написали красноярцы в социальных сетях.
По словам очевидцев, скорость у автомобиля была достаточно высокой, поэтому пешеход не отделался легкими повреждениями.
Видео: ЧП Красноярск.