В Красноярске иномарка сбила выскочившего на дорогу пешехода

<div style="position:relative;height:0;padding-bottom:56.25%"><iframe src="https://www.youtube.com/embed/zgeVnVE0Ad4?ecver=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" style="position:absolute;width:100%;height:100%;left:0" allowfullscreen></iframe></div> Во время загрузки произошла ошибка.

Водитель иномарки Honda сбил пешехода на неосвещенной дороге по ул. Караульной. Мужчина выскочил на дорогу перед автомобилем и попал под колеса. Авария произошла 18 июля. Запись с камеры видеорегистратора была опубликована в соцсетях.

В ГИБДД рассказали, что 36-летний мужчина перебегал дорогу в неположенном месте. В темное время суток водитель иномарки не заметил бегущего пешехода. Потерпевший получил серьезные травмы. До приезда врачей он находился без сознания. Установлено, что за рулем иномарки Honda Civic находился 21-летний водитель.

«Там давно пора сделать освещение. Ничего не видно, как с развязки новой заезжаешь — темнота. На всю ул. Караульную нет ни одного пешеходного перехода», — написали красноярцы в социальных сетях.

По словам очевидцев, скорость у автомобиля была достаточно высокой, поэтому пешеход не отделался легкими повреждениями.