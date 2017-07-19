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11:52 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске иномарка сбила выскочившего на дорогу пешехода

Водитель не заметил пешехода в темное время суток.

Во время загрузки произошла ошибка.

Водитель иномарки Honda сбил пешехода на неосвещенной дороге по ул. Караульной. Мужчина выскочил на дорогу перед автомобилем и попал под колеса. Авария произошла 18 июля. Запись с камеры видеорегистратора была опубликована в соцсетях.

В ГИБДД рассказали, что 36-летний мужчина перебегал дорогу в неположенном месте. В темное время суток водитель иномарки не заметил бегущего пешехода. Потерпевший получил серьезные травмы. До приезда врачей он находился без сознания. Установлено, что за рулем иномарки Honda Civic находился 21-летний водитель.

«Там давно пора сделать освещение. Ничего не видно, как с развязки новой заезжаешь — темнота. На всю ул. Караульную нет ни одного пешеходного перехода», — написали красноярцы в социальных сетях.

По словам очевидцев, скорость у автомобиля была достаточно высокой, поэтому пешеход не отделался легкими повреждениями.

Видео: ЧП Красноярск.

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