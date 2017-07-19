Пожарные спасли вековую церковь возле санатория «Озеро Карачи» в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 19 июля. /ТАСС/. Пожарные спасли от огня деревянный приход, построенный 90 лет назад на территории санатория «Озеро Карачи» в Чановском районе Новосибирской области. Им также удалось обезопасить 600 отдыхающих с детьми в 10 санаторных корпусах, сообщила в среду пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

«Сообщение о задымлении храма поступило от диспетчера 18 июля в 14:21 (10:21 мск). В течение минуты мы прибыли, здание было закрыто, служба в это время в церкви не шла. Мы выбили окно и начали тушение. Если бы помощь пришла на 10 минут позже, то здание уже невозможно было спасти — огонь моментально мог распространиться по полностью деревянному строению, к тому же сверху оно было обшито пластиком», — приводит пресс-служба слова начальника пожарной части по охране Чановского района ГКУ «Центр НСО» Алексея Ушакова.