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11:49 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярском крае 85 детей сняли с автобуса по пути в санаторий

Водители двух автобусов ехали с превышением скоростного режима.

В Ермаковском районе Красноярского края по пути в санаторий «Красноярское загорье» сотрудники ГИБДД остановили два автобуса. В транспортных средствах перевозили в общей сложности 85 детей в возрасте от 7 до 15 лет. При этом всю дорогу водители значительно превышали скоростной режим. Об этом сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Во время проверки инспекторы ДПС выяснили, что в автобусе не было необходимого количества сопровождающих. Связано это было с тем, что в маршрутках не было свободных мест.

«Сотрудники ГИБДД МО МВД “Шушенский” сняли детей с рейса и расположили в пионерском лагере “Салют”, где обеспечили питанием и ночлегом», — говорится в сообщении.

Из Кызыла детям вызвали дополнительный автобус. 19 июля колонну автобусов сотрудники Госавтоинспекции сопроводили до загородного санатория.

Отметим, что по новым правилам автобусы с детьми должны сопровождаться правоохранителями. При перевозке детей необходимо взять в уполномоченного представителя автомобильной инспекции разрешение на перевозку детей. необходимые разрешительные документы водитель должен предоставить при первом требовании сотрудников ГАИ.

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