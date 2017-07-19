В Красноярском крае 85 детей сняли с автобуса по пути в санаторий
Водители двух автобусов ехали с превышением скоростного режима.
Водители двух автобусов ехали с превышением скоростного режима.
В Ермаковском районе Красноярского края по пути в санаторий «Красноярское загорье» сотрудники ГИБДД остановили два автобуса. В транспортных средствах перевозили в общей сложности 85 детей в возрасте от 7 до 15 лет. При этом всю дорогу водители значительно превышали скоростной режим. Об этом сообщили в
Во время проверки инспекторы ДПС выяснили, что в автобусе не было необходимого количества сопровождающих. Связано это было с тем, что в маршрутках не было свободных мест.
«Сотрудники ГИБДД МО МВД “Шушенский” сняли детей с рейса и расположили в пионерском лагере “Салют”, где обеспечили питанием и ночлегом», — говорится в сообщении.
Из Кызыла детям вызвали дополнительный автобус. 19 июля колонну автобусов сотрудники Госавтоинспекции сопроводили до загородного санатория.
Отметим, что по новым правилам автобусы с детьми должны сопровождаться правоохранителями. При перевозке детей необходимо взять в уполномоченного представителя автомобильной инспекции разрешение на перевозку детей. необходимые разрешительные документы водитель должен предоставить при первом требовании сотрудников ГАИ.