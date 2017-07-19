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11:48 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярском крае 9-летний школьник во время игры получил ожоги рук

Мальчик запутался в металлическом проводе.

В Красноярском крае 9-летний мальчик получил ожоги 1−2 степени, схватившись руками за металлический провод. Информация об этом появилась на сайте регионального следственного комитета.

Инцидент произошел в Тюхтетском районе, когда школьник играл во дворе жилого дома. Известно, что рядом с домом проходит линия телефонной связи.

«На момент осмотра на столбе имелся оборванный свисающий металлический провод. Вероятно, ребенок запнулся за провод, лежащий на траве. Пытаясь освободиться, мальчик взялся за него руками и получил ожог током», — отметили в ведомстве.

В настоящее время ребенок находится на лечении в больнице, следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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