В Новосибирске сибиряк спрыгнул с моста и разбился насмерть

Сегодня утром жители города заметили труп около пляжа «Наутилус». Они сообщили об этом в полицию, которая связалась со спасателями.

Вскоре стало известно, что 3 мужчины отдыхали и купались в реке. Позже они решили спрыгнуть с опоры Коммунального моста. Один из них нырнул, но так и не появился на поверхности воды. Несмотря на то, что его друзья обратились в полицию, тела до сегодняшнего утра найти не могли.