В Новосибирске сибиряк спрыгнул с моста и разбился насмерть
Он скончался от полученных травм.
Он скончался от полученных травм.
Сегодня утром жители города заметили труп около пляжа «Наутилус». Они сообщили об этом в полицию, которая связалась со спасателями.
«Прибывшая на место водолазная группа извлекла из воды тело человека и передала его правоохранительным органам», — сообщили в группе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
Вскоре стало известно, что 3 мужчины отдыхали и купались в реке. Позже они решили спрыгнуть с опоры Коммунального моста. Один из них нырнул, но так и не появился на поверхности воды. Несмотря на то, что его друзья обратились в полицию, тела до сегодняшнего утра найти не могли.
Сейчас установлено, что мужчина скончался от полученных при падении травм.