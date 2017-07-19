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11:48 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирске сибиряк спрыгнул с моста и разбился насмерть

Он скончался от полученных травм.

Сегодня утром жители города заметили труп около пляжа «Наутилус». Они сообщили об этом в полицию, которая связалась со спасателями.

«Прибывшая на место водолазная группа извлекла из воды тело человека и передала его правоохранительным органам», — сообщили в группе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Вскоре стало известно, что 3 мужчины отдыхали и купались в реке. Позже они решили спрыгнуть с опоры Коммунального моста. Один из них нырнул, но так и не появился на поверхности воды. Несмотря на то, что его друзья обратились в полицию, тела до сегодняшнего утра найти не могли.

Сейчас установлено, что мужчина скончался от полученных при падении травм.

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