ПЕРМЬ, 19 июля. /ТАСС/. Спецборт МЧС доставил из Сочи в Пермь тяжелобольную женщину, которой стало плохо на отдыхе. Об этом ТАСС сообщил в среду директор Пермского краевого территориального центра медицины катастроф Олег Федоткин.

«Женщина — пермячка 1979 года рождения, она отдыхала в Сочи, в конце отдыха ей стало плохо, и ее госпитализировали в городскую больницу Сочи номер 4, где ей была оказана помощь. <…> Местные врачи рекомендовали направить ее для дальнейшего лечения по месту жительства — в Пермь», — рассказал Федоткин.

Спецборт МЧС Sukhoi Superjet 100, вылетел для эвакуации тяжелобольной женщины в Сочи 19 июля ночью из подмосковного аэропорта Жуковский. По данным МЧС, спецборт оснащен современным оборудованием и специальным медицинским модулем, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь пострадавшей во время полета. На протяжении всего рейса пациентку сопровождали медицинские специалисты Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда «Центроспас» МЧС России и Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» Минздрава РФ.