Врач из Китая устроил дорожную аварию в Хабаровске

На улице Выборгской иностранец за рулем «Тойоты Сиенты» устроил автомобильную аварию, в которой получили повреждения сразу четыре иномарки, сообщает портал «Губерния».

Врач из Китая, практикующий в Хабаровске, не уступил дорогу встречной машине при повороте налево. 55-летний водитель двигался от рынка в сторону улицы Карла Маркса, чтобы попасть на парковку ресторана «Шангри-Ла».

Виновник аварии пытался проскочить перед встречным «Ниссаном Марч». Судя по расположению «Сиенты» после ДТП, это был резкий маневр, своего рода срезание угла. Ударившись о «Сиенту», малолитражная машина отлетела на две «Тойоты», которые ехали следом за нарушителем. Водитель «Марча» свернул на встречную часть дороги сознательно, уклоняясь от лобового удара.