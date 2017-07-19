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12:08 (мск), источник: Губерния онлайн

Врач из Китая устроил дорожную аварию в Хабаровске

Пострадал один человек, разбиты оказались четыре автомобиля.

На улице Выборгской иностранец за рулем «Тойоты Сиенты» устроил автомобильную аварию, в которой получили повреждения сразу четыре иномарки, сообщает портал «Губерния».

Врач из Китая, практикующий в Хабаровске, не уступил дорогу встречной машине при повороте налево. 55-летний водитель двигался от рынка в сторону улицы Карла Маркса, чтобы попасть на парковку ресторана «Шангри-Ла».

Виновник аварии пытался проскочить перед встречным «Ниссаном Марч». Судя по расположению «Сиенты» после ДТП, это был резкий маневр, своего рода срезание угла. Ударившись о «Сиенту», малолитражная машина отлетела на две «Тойоты», которые ехали следом за нарушителем. Водитель «Марча» свернул на встречную часть дороги сознательно, уклоняясь от лобового удара.

Водитель «Ниссана» получил рваную рану левого бедра. «Марч» хабаровчанин купил за 400 тысяч рублей всего пять дней назад. За этой машиной он специально ездил во Владивосток.

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