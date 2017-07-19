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12:24 (мск), источник: Новый Калининград

В Калининграде на автобусной остановке прохожие нашли тело мужчины

В областном центре на автобусной остановке утром в среду прохожие нашли тело мужчины. Об этом в среду сообщает официальный паблик системы 112 в социальной сети «ВКонтакте».

Около семи часов утра в среду сразу несколько горожан позвонили в экстренные службы и сообщили, что возле автобусной остановки на улице Карташева лежит мужчина, не подавая признаков жизни. На вид погибшему около пятидесяти лет.

Информация была передана во все необходимые экстренные службы.

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