Молдаване, получившие травмы в ДТП в Украине, доставлены домой
Сегодня утром молдаване, которые получили травмы в результате аварии в Украине, были доставлены домой, отмечает NOI.md.
Сегодня утром молдаване, которые получили травмы в результате аварии в Украине, были доставлены домой, отмечает NOI.md.
Двое мужчин в возрасте 45 и 36 лет с травмами различной степени тяжести были доставлены в страну экипажем SMURD из Молдовы.
По пути за их состоянием наблюдала команды врачей и парамедиков. Машина скорой помощи прибыла в Кишинев в полпятого утра, и пациенты были приняты группой врачей Института неотложной медицинской помощи.
Во время пути у пациентов не было осложнений, а с сегодняшнего дня они продолжат лечение в больнице.
Напоминаем, что эти люди получили ранения, когда автобус, в котором они находились, столкнулся с микроавтобусом недалеко от города Черновцы, Украина.