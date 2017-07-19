Молдаване, получившие травмы в ДТП в Украине, доставлены домой

Источник: Noi.md

Двое мужчин в возрасте 45 и 36 лет с травмами различной степени тяжести были доставлены в страну экипажем SMURD из Молдовы.

По пути за их состоянием наблюдала команды врачей и парамедиков. Машина скорой помощи прибыла в Кишинев в полпятого утра, и пациенты были приняты группой врачей Института неотложной медицинской помощи.

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Во время пути у пациентов не было осложнений, а с сегодняшнего дня они продолжат лечение в больнице.