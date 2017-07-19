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12:06 (мск), источник: Uralpress.ru

Безработный челябинец украл из продуктового магазина банкомат

Челябинские полицейские задержали подозреваемого в краже банковского терминала из продуктового магазина. Им оказался ранее судимый и неработающий местный житель.

Банкомат из помещения продуктового магазина Челябинска воришка похитил ночью. Терминал принадлежит индивидуальному предпринимателю. Сильно обогатиться на краже у преступника не получилось. В банковском терминале было всего шесть тысяч рублей.

«За совершение преступления сотрудниками уголовного розыска Тракторозаводского отдела полиции задержан подозреваемый местный житель. Он не работающий, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за имущественное преступление. Похищенный терминал изъят и возвращен владельцу», — сообщает пресс-служба УМВД России по Челябинской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. Пока подозреваемому избрана мера пресечении в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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