Безработный челябинец украл из продуктового магазина банкомат

Банкомат из помещения продуктового магазина Челябинска воришка похитил ночью. Терминал принадлежит индивидуальному предпринимателю. Сильно обогатиться на краже у преступника не получилось. В банковском терминале было всего шесть тысяч рублей.

«За совершение преступления сотрудниками уголовного розыска Тракторозаводского отдела полиции задержан подозреваемый местный житель. Он не работающий, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за имущественное преступление. Похищенный терминал изъят и возвращен владельцу», — сообщает пресс-служба УМВД России по Челябинской области.