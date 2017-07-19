Безработный челябинец украл из продуктового магазина банкомат
Челябинские полицейские задержали подозреваемого в краже банковского терминала из продуктового магазина. Им оказался ранее судимый и неработающий местный житель.
Челябинские полицейские задержали подозреваемого в краже банковского терминала из продуктового магазина. Им оказался ранее судимый и неработающий местный житель.
Банкомат из помещения продуктового магазина Челябинска воришка похитил ночью. Терминал принадлежит индивидуальному предпринимателю. Сильно обогатиться на краже у преступника не получилось. В банковском терминале было всего шесть тысяч рублей.
«За совершение преступления сотрудниками уголовного розыска Тракторозаводского отдела полиции задержан подозреваемый местный житель. Он не работающий, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за имущественное преступление. Похищенный терминал изъят и возвращен владельцу», — сообщает
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. Пока подозреваемому избрана мера пресечении в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.