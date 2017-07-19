После ДТП на МКАД мужчина потерял сознание и умер

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 19 июл — Sputnik. Мужчина умер после того, как попал в двойное ДТП на минской кольцевой автодороге, сообщили Sputnik в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Читайте также Сотрудники МЧС предотвратили попытку суицида в Гродно

Инцидент произошел во вторник во второй половине дня. По данным инспекторов ГАИ, водитель Renault Master на МКАД столкнулся сначала с Mazda, затем — с автобусом МАЗ.

Водители столкнувшихся транспортных средств вызвали сотрудников ГАИ и разговаривали на обочине дороги, в это время 41-летнему водителю Renault стало плохо — он потерял сознание и затем умер.

В ГАИ подчеркивают, что смерть мужчины не связана с дорожно-транспортным происшествием — плохо ему было еще во время движения.