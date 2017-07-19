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12:47 (мск), источник: Sputnik.by

После ДТП на МКАД мужчина потерял сознание и умер

Смерть водителя, подчеркивают в ГАИ, не связана с самим дорожно-транспортным происшествием.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 19 июл — Sputnik. Мужчина умер после того, как попал в двойное ДТП на минской кольцевой автодороге, сообщили Sputnik в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

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Инцидент произошел во вторник во второй половине дня. По данным инспекторов ГАИ, водитель Renault Master на МКАД столкнулся сначала с Mazda, затем — с автобусом МАЗ.

Водители столкнувшихся транспортных средств вызвали сотрудников ГАИ и разговаривали на обочине дороги, в это время 41-летнему водителю Renault стало плохо — он потерял сознание и затем умер.

В ГАИ подчеркивают, что смерть мужчины не связана с дорожно-транспортным происшествием — плохо ему было еще во время движения.

Сейчас обстоятельства гибели мужчины устанавливают сотрудники Следственного комитета.

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