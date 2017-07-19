Четверо жителей Приангарья и Бурятии лишились 250 тысяч рублей при покупке автомобилей
Возбуждены уголовные дела.
Возбуждены уголовные дела.
Четверо жителей Иркутской области и Бурятии стали жертвами мошенников при покупке автомобилей через интернет. Пострадавшие «подарили» аферистам порядка 250 тысяч рублей. Во всех случаях возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
Так, житель
«Между тем в ходе проведения
В Иркутской области полицейские настоятельно просит граждан быть предельно внимательными и аккуратными при осуществлении купли или продажи автотранспортной техники с использованием торговых площадок интернета. Только с начала этого года органами полиции зафиксировано 35 случаев мошеннических действий, связанных с продажей машин через сайт «Дром.ру». Как правило, аферисты выкладывают в сети фотографии автомобилей со значительно заниженной стоимостью и просят перевести на банковскую карту предоплату. После того как потенциальный покупатель направит деньги, лжепродавец бесследно исчезает.
Полиция призывает граждан о необходимости соблюдения мер безопасности при осуществлении электронных переводов незнакомым. В каждом случае следует убедиться в добропорядочных намерениях продавца и ни в коем случае не гнаться за низкой ценой.