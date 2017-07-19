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12:42 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Четверо жителей Приангарья и Бурятии лишились 250 тысяч рублей при покупке автомобилей

Возбуждены уголовные дела.

Четверо жителей Иркутской области и Бурятии стали жертвами мошенников при покупке автомобилей через интернет. Пострадавшие «подарили» аферистам порядка 250 тысяч рублей. Во всех случаях возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Так, житель Улан-Удэ лишился 10 тысяч рублей, которые он перевел в качестве предоплаты за покупку автомобиля КАМАЗ. Злоумышленник назначил мужчине встречу в Ангарске, где он должен был показать грузовик покупателю, однако сам аферист пропал, а его телефон стал недоступен. Такую же денежную сумму передал мошенникам житель Черемхово за приобретение иномарки. В Заларинском районе потерпевший перевел неизвестным 120 тысяч рублей за снегоход, а в Иркутске мужчина осуществил перевод 110 тысяч за грузовик. Во всех случаях мошенничества возбуждены уголовные дела.

«Между тем в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска уже установлены несколько подозреваемых, которые находятся под следствием», — отметили в ведомстве.

В Иркутской области полицейские настоятельно просит граждан быть предельно внимательными и аккуратными при осуществлении купли или продажи автотранспортной техники с использованием торговых площадок интернета. Только с начала этого года органами полиции зафиксировано 35 случаев мошеннических действий, связанных с продажей машин через сайт «Дром.ру». Как правило, аферисты выкладывают в сети фотографии автомобилей со значительно заниженной стоимостью и просят перевести на банковскую карту предоплату. После того как потенциальный покупатель направит деньги, лжепродавец бесследно исчезает.

Полиция призывает граждан о необходимости соблюдения мер безопасности при осуществлении электронных переводов незнакомым. В каждом случае следует убедиться в добропорядочных намерениях продавца и ни в коем случае не гнаться за низкой ценой.

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