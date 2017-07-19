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14:15 (мск), источник: VN.ru

33,5 тысячи подделок Nike, Adidas, Hugo Boss пытались провезти в Новосибирск

Ежемесячно в область завозится из-за границы одежды и обуви более чем миллиона миллионов долларов. С января по май сумма составила 64,5 на 10 долларов. Часть поступающего импорта — контрафакт, но поймать за руку нечестных торговцев порой не в силах даже таможня.

С начала года в Новосибирск пытались провезти 33,5 тысячи подделок, имитирующих изделия известных мировых брендов, таких как Armani, Louis Vuitton, Columbia и Bosco. Кое-что таможня задерживает еще на этапе оформления на границе и при досмотре почтовых отправлений и багажа. Остальное приходится вылавливать на внутреннем рынке.

— Среди задержанных подделок — товары с маркировкой Reebok, Nike, Adidas, Lacoste, Gucci, Hugo Boss, Diesel, — сообщила «Советской Сибири» Татьяна Супжанова, специалист по связям с общественностью Новосибирской таможни. — В числе популярных брендов, обозначение которых незаконно используется на продукции зарубежных производителей, есть российские «Маша и Медведь», «Буревестник», «Ласточка» и другие названия зарегистрированных отечественными производителями товарных знаков.

Понятно, почему покупателя привлекает брендовая вещь (это не всегда погоня за имиджем): стремление приобрести качественный продукт, ту же обувь, которая прослужит владельцу долго, в которой будет комфортно. На это и рассчитывают торговцы, которые предлагают на рынке изделия китайских и вьетнамских подпольных мастерских, выдавая ее за продукцию мировых производителей. Причем предлагают по цене оригинальных вещей.

Но даже если подделка не нанесла вреда здоровью потребителя, он не обратился с жалобой, это не значит, что пострадавших нет. Речь идет об этим понятием мы, авторских правах. С хорошо знакомы. Между тем рядовые покупатели, не слишком незаконное использование товарного знака и нарушение авторских и смежных прав являются серьезными нарушениями.

Импортеры, чья продукция была признана контрафактом, не только ее лишились, но и заплатили штрафы. Правда, наказать их чаще всего не удается, говорят на таможне. Ведь, для того чтобы идентифицировать товар, а в случае нарушения — изъять его, таможенная служба должна отправить запрос владельцам товарных знаков. Как показывает практика, большинство запросов остается без ответа.

КОММЕНТАРИЙ

Елена Михайлова, начальник отдела по защите прав потребителей департамента по социальной политике мэрии Новосибирска:

 — Если потребитель сомневается в подлинности бренда, вызывает сомнения вид упаковки, дизайн и так далее, то он имеет право запросить у продавца лицензионный договор с правообладателем товарного знака, поручение правообладателя либо его письменное соглашение на использование бренда. Если таких документов продавец не представил, потребитель может обратиться к правообладателю, в Роспатент, в конце концов в полицию.

КСТАТИ

В 2016—2017 годах в адрес владельцев товарных знаков Новосибирской таможней направлено 311 запросов о фактах выявления возможно 205 случаях ответы на контрафактного товара. В управления не поступили. Увы, при запросы таможенного отсутствии заявления правообладателя о защите своих прав таможенники не имеют возможности принять какие-либо меры к мошенникам.

Опубликовано в газете «Советская Сибирь» № 29 от 19 июля 2017 года.

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