В Башкирии разыскивается без вести пропавший 51-летний Юрий Никифоров

Мужчина пропал вечером 14 июля на реке Дема, около деревень Кучумово и Кара-Якупово Чишминского района. Уфимец отправился на рыбалку, но домой не вернулся. Автомобиль и вещи пропавшего найдены на берегу реки рядом с местом рыбалки. Поиски в окрестностях и осмотр участка реки водолазами ни к чему не привели. Об этом агентству «Башинформ» сообщила племянница пропавшего Александра Коптелина.