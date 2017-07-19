В Башкирии разыскивается без вести пропавший 51-летний Юрий Никифоров
УФА, 19 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Башкортостане родственники и полиция ищут 51-летнего Юрия Никифорова, жителя Уфы.
УФА, 19 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Башкортостане родственники и полиция ищут 51-летнего Юрия Никифорова, жителя Уфы.
Мужчина пропал вечером 14 июля на реке Дема, около деревень Кучумово и
Приметы Юрия Никифорова: рост 165 см, худощавого телосложения, черные волосы, зеленые глаза, смуглый, на груди большой шрам от операции на сердце.
Родственники просят всех, кто обладает