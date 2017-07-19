Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Питерцы сметают все в финских магазинах
Из глаза британской пенсионерки достали 27 забытых линз
Судья РФ назвала источник денег для свадьбы, вызвавшей резонанс
Как отдыхают российские знаменитости: горячие кадры
Кадыров анонсировал свадьбу Баскова и Лопыревой
Российские хулиганы: от Марселя до «Матильды»Как футбольные фанаты остались один на один с силовиками
СМИ: Транзит газа рухнул, на Украине испугались – зовут Европу
Экс-депутат: Ситуация у границ Крыма - критическая
Lada Vesta, о которой мечтают таксисты: названа цена
Продажи Tesla в Гонконге упали до нуля
"Свадьба века": Кадыров о женитьбе Баскова и Лопыревой
СМИ: Яна Чурикова откровенно поведала об анорексии
В моду вошла «уродливая» обувь (фото)
Кейт Миддлтон надела роскошное летнее платье с цветами (фото)
На Азизу на сцене напал неизвестный мужчина – СМИ
СМИ: Яна Чурикова откровенно поведала об анорексии
Субсидии на услуги ЖКХ начнут давать по новым правилам
Власти Москвы застроят участки вокруг МЦК
Фоторепортажи
25Юбилей Харрисона Форда
12Протесты антиглобалистов на саммите G20
12:36 (мск), источник: РИА Крым

В Симферополе мужчина напал на жену с ножом

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл — РИА Новости (Крым). В Симферополе патрульными задержан мужчина, напавший на свою гражданскую супругу с ножом. Как сообщили в МВД по РК, о происшествии в дежурную часть полиции сообщили медики «скорой».

Источник: РИА "Новости"

«Поступило сообщение со станции скорой помощи о том, что оказана медицинская помощь 54-летней местной жительнице, которая поступила с двумя проникающими ножевыми ранениями брюшной полости. В результате ранения был поврежден желчный пузырь, который в ходе хирургической операции удалили», — сообщили в МВД.

По месту проживания потерпевшей выехали сотрудники патрульно-постовой службы полиции. Ими задержан подозреваемый в нанесении телесных повреждений — 40-летний сожитель потерпевшей. Мужчина ранее не судим, находится на учете в одном из медицинских учреждений.

«Со слов подозреваемого, между ним и гражданской супругой неоднократно происходили конфликты. Когда женщина в очередной раз выгнала его из квартиры, он захотел ей отомстить и, схватив кухонный нож, нанес несколько ударов в область туловища», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В результате следственных действий правоохранители обнаружили и изъяли предполагаемое орудие преступления. Назначен ряд экспертиз. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Как украинцы в Крым ездят. Репортаж с границы
Госдума приняла закон о курортном сборе
Билет без ручки: бесплатный багаж в самолетах могут отменить
Аппарат Госдумы научат писать по-русски
Кадыров обвинил в продажности защитников геев в Чечне
Трамп выдвинул Джона Хантсмана на пост посла в России
Опрос показал, как погодные аномалии лета повлияли на россиян
Мэр Омска подал в отставку
Спорт
«Мы вас повесим». Что происходило на дерби «Динамо» — «Спартак» Рассказываем о классике отечественного футбола — встрече между московскими «Динамо» и «Спартаком»
Авто
Видео дня: 20-мм снаряд пролетел сквозь Lamborghini Сразу отметим, что в результате эксперимента спортивный автомобиль не пострадал
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Кончаловский предложил ввести санкции против премии «Оскар» Режиссер дал интервью, в котором назвал главную американскую кинопремию «транснациональной корпорацией очень сомнительного качества»
Недвижимость
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
В программу реновации войдут еще 1,5 тысячи домов
За незаконную перепланировку нежилых помещений начнут штрафовать
За покупку недвижимости предложили давать гражданство РФ
Леди
В моду вошла «уродливая» обувь (фото) Эти модели нельзя назвать красивыми, зато они очень удобны
Дети
Киркоров с детьми прилетел в Крым на вертолете Певец впервые взял сына и дочь на гастроли.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь