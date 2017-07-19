В Симферополе мужчина напал на жену с ножом

Источник: РИА "Новости"

«Поступило сообщение со станции скорой помощи о том, что оказана медицинская помощь 54-летней местной жительнице, которая поступила с двумя проникающими ножевыми ранениями брюшной полости. В результате ранения был поврежден желчный пузырь, который в ходе хирургической операции удалили», — сообщили в МВД.

По месту проживания потерпевшей выехали сотрудники патрульно-постовой службы полиции. Ими задержан подозреваемый в нанесении телесных повреждений — 40-летний сожитель потерпевшей. Мужчина ранее не судим, находится на учете в одном из медицинских учреждений.

«Со слов подозреваемого, между ним и гражданской супругой неоднократно происходили конфликты. Когда женщина в очередной раз выгнала его из квартиры, он захотел ей отомстить и, схватив кухонный нож, нанес несколько ударов в область туловища», — рассказали в пресс-службе ведомства.