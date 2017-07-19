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12:43 (мск), источник: Newtimes.kz

Из горящего многоквартирного дома в Алматы эвакуировали 50 человек

19 июля 2017 года в восьмиэтажном квартирном доме в Алматы произошло возгорание на площади в 50 квадратных метров, передает ИА «NewTimes.kz».

Источник: Newtimes.kz

По информации ДЧС Алматы, когда первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова в 13:33, ситуация была следующая: горели балконы открытым пламенем с фасадной части с 6-го по 8-ой этаж.

«Пожарные используя аппараты на сжатом воздухе для защиты дыхания проверили этажи на наличие людей. Одновременно производилась эвакуация. Всего эвакуировано 50 человек. Как выяснилось, произошло горение трех балконов и обшивки фасадной части. Жертв и пострадавших нет», — сообщила официальный представитель ДЧС Алматы Сандугаш Баймухамбетова.

Пожар локализован в 13:58 и ликвидирован в 14:08.

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