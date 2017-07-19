Похитителей телят в Стародорожском районе задерживали с ОМОНом

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 19 июл — Sputnik. Двух телят попытались увезти с молочно-товарной фермы жители деревни Лесуны Слуцкого района, однако были пойманы сотрудниками правоохранительных органов.

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Похитители увезли телят с охраняемой территории фермы в деревни Сороги, сообщили в пресс-службе управления внутренних дел Минского облисполкома. Однако в деревне Новый Рабак Стародорожского района они были задержаны с похищенным сотрудниками ОГАИ Стародорожского РОВД и ОМОН УВД.

Похитителями оказались двое мужчин — индивидуальный предприниматель и неработающий житель деревни Лесуны.

По материалам проведенной оперативниками проверки районный одел Следственного комитета возбудил в отношении мужчин уголовное дело по статье «кража». Похитителям грозит до четырех лет лишения свободы.