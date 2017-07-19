Похитителей телят в Стародорожском районе задерживали с ОМОНом
В отношении похитителей — индивидуального предпринимателя и неработающего жителя деревни Лесуны — возбуждено уголовное дело по статье «кража».
В отношении похитителей — индивидуального предпринимателя и неработающего жителя деревни Лесуны — возбуждено уголовное дело по статье «кража».
МИНСК, 19 июл — Sputnik. Двух телят попытались увезти с
Похитители увезли телят с охраняемой территории фермы в деревни Сороги, сообщили в
Похитителями оказались двое мужчин — индивидуальный предприниматель и неработающий житель деревни Лесуны.
По материалам проведенной оперативниками проверки районный одел Следственного комитета возбудил в отношении мужчин уголовное дело по статье «кража». Похитителям грозит до четырех лет лишения свободы.
В настоящее время подозреваемые помещены в изолятор временного содержания.